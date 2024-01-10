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10 Ocak 2024 Çarşamba 07:02:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 07:02:00

Survivor ekibine polis baskını

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Acun Ilıcalı'nın "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurduğu Survivor ekibine yapılan polis baskınının perde arkası ortaya çıktı.

Geçen hafta Survivor'da ödül oyununun ardından yarışmacılara Kolombiya ödülü verildi. Seda Aktuğlu, Kolombiya ödülü sırasında kural ihlali yaptı. Havaalanındaki bir şahıstan telefon isteyen Aktuğlu, babasına mesaj yollamaya çalıştı. Genç şahsın WiFi'si çalışmayınca not bırakan Seda Aktuğlu ortalığı karıştırdı. Telefonun sahibi Aktuğlu'nun kaçırıldığını sanarak durumu emniyete bildirdi. Survivor yarışmacıları Dominik'e döndükleri an polis operasyon düzenledi. Yarışmacılar havaalanında 1 saat bekletildi. Ilıcalı "İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine soktu. Her şeyi tehlikeye atabilecek son derece anlamsız sebep... Aklın yerinden gitmesi" açıklamasını yaptı.

Etiketler : acun ılıcalı survivor polis
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