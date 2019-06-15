Sultan'dan Ankara havası

Mütevazı ve asil kişiliğiyle bilinen 73 yaşındaki Şoray, önceki gün adını taşıyan okulunun yıl sonu etkinliğine katıldı. Gençlerle birlikte doyasıya eğlenen ve Ankara havası oynayan Sultan, ‘Güvercin Uçuverdi’ türküsünde kurtlarını döktü. Bu anlarının sosyal medyada yayılmasının ardından Türkan Şoray’a dakikalar içinde binlerce yorum geldi. Usta oyuncu için sosyal medya kullanıcıları, “Asilliğe bak. Oyun oynarken bile asil”, “Hala çok güzel ve çok asil”, “Boşuna Sultan dememişler”, “Dans edişi bile kaliteli, Sultan işte” şeklinde yorumlar yapıldı.