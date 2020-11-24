24 Kasım 2020 Salı 17:01:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 17:19:00
Soner Arıca'da 17 yıl sonra 'Unuttum' şarkısını yeniden okudu
Soner Arıca, 'Soner Arıca Live & Piano 2' isimli proje albümünün açılış şarkısını geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluşturdu.
Soner Arıca, ilk defa seslendirdiği, söz ve müziği kendisine ait olan 'Unuttum'u 17 yıl sonra yeniden okumanın heyecanını yaşadı. Şarkıyı ilk Demet Akalın okumuştu.
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