'Son nefese kadar birlikteyiz'

Dijitalde yayınlanan 'Öğrenci Evi' adı dizide rol alan Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak ile evlilik yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından eşiyle bir fotoğrafını yayınlayan Düvenci, altına duygusal bir yazı kaleme aldı. Oyuncu gönderisine, "Beni fark edip, bize inanıp, beni inandırdığın ve el ele tutuştuğumuz 7 yıl önce bugüne bin şükür. Seninle son nefese kadar birlikte olacağımızı bilmek çok güzel. Ben bu hayatta en çok seni sevdim. İyi ki." notunu düştü.