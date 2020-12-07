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07 Aralık 2020 Pazartesi 13:41:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 09:19:00

Sol Yanım dizisi için 21 kilo veren Feyza Civelek: Türkiye'de oyunculuk güzellik üzerine

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Yeni dizisi ‘Sol Yanım' için 21 kilo veren Feyza Civelek, Akmerkez'de kameralara yansıdı.

2 ayda yaklaşık 21 kilo veren Feyza Civelek, “Oyuncu dediğin kilolu da olabilir, her şekilde oynayabilir ama bizim ülke şartlarında görselliğe çok önem veriliyor. Mesela Adele dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri oldu ama bizde öyle bir şey yok” dedi. Civelek ayrıca zayıf ve formda görünmeyi tercih ettiğini vurgulayarak “Özgüvenim yerine geldi’’ ifadelerini kullandı. 

Etiketler : Sol Yanım dizi Feyza Civelek Sol Yanım dizi Feyza Civelek Feyza Civelek kilo Adele dizi magazin
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