Sol Yanım dizisi için 21 kilo veren Feyza Civelek: Türkiye'de oyunculuk güzellik üzerine

2 ayda yaklaşık 21 kilo veren Feyza Civelek, “Oyuncu dediğin kilolu da olabilir, her şekilde oynayabilir ama bizim ülke şartlarında görselliğe çok önem veriliyor. Mesela Adele dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri oldu ama bizde öyle bir şey yok” dedi. Civelek ayrıca zayıf ve formda görünmeyi tercih ettiğini vurgulayarak “Özgüvenim yerine geldi’’ ifadelerini kullandı.