Sol Yanım dizisi için 21 kilo veren Feyza Civelek: Türkiye'de oyunculuk güzellik üzerine
Yeni dizisi ‘Sol Yanım' için 21 kilo veren Feyza Civelek, Akmerkez'de kameralara yansıdı.
2 ayda yaklaşık 21 kilo veren Feyza Civelek, “Oyuncu dediğin kilolu da olabilir, her şekilde oynayabilir ama bizim ülke şartlarında görselliğe çok önem veriliyor. Mesela Adele dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri oldu ama bizde öyle bir şey yok” dedi. Civelek ayrıca zayıf ve formda görünmeyi tercih ettiğini vurgulayarak “Özgüvenim yerine geldi’’ ifadelerini kullandı.
- Sol Yanım dizisi için 21 kilo veren Feyza Civelek: Türkiye'de oyunculuk güzellik üzerine
- Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan doğum günü notu: Sağlıklıysak ne mutlu
- Miss Turkey güzeli Şevval Şahin eleştirilere sessiz kalmadı: Zayıfsam da size ne!
- Özlem Yıldız'ın harcaması artık çantaya değil arsaya
- Batuhan Mutlugil'den Duman'sız albüm
- Arzu Sabancı'dan 9 Kere Leyla isyanı