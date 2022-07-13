Şöhretimi çocuklar için kullanacağım

KKTC'de sahne alan Hadise, çocukken babasının kendisine aldığı bayramlığı unutamadığını söyledi. Belçika'da ailece kutlanan bayramları özlediğini söyleyen Hadise, Murda ile çıkardığı "İmdat" projesi için "Bu projede İçimdeki diğer Hadise'yi ortaya çıkartmak istedim. Alışılmışın dışına çıkmak istiyorum" dedi. UNİCEF Türkiye'nin çocuk hakları savunucusu olan Hadise, bunun hayatında aldığı en anlamlı görev olduğunu söyleyip "Çocuklara ışık olabilmek, sorunlarına farkındalık yaratmak için tüm ünümü, şöhretimi ve sosyal medya gücümü kullanacağım. Yakın zamanda çocuklarla birlikte sahada olacağız" dedi.