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13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:30:00

Şöhretimi çocuklar için kullanacağım

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KKTC'de sahne alan Hadise, çocukken babasının kendisine aldığı bayramlığı unutamadığını söyledi.

KKTC'de sahne alan Hadise, çocukken babasının kendisine aldığı bayramlığı unutamadığını söyledi. Belçika'da ailece kutlanan bayramları özlediğini söyleyen Hadise, Murda ile çıkardığı "İmdat" projesi için "Bu projede İçimdeki diğer Hadise'yi ortaya çıkartmak istedim. Alışılmışın dışına çıkmak istiyorum" dedi. UNİCEF Türkiye'nin çocuk hakları savunucusu olan Hadise, bunun hayatında aldığı en anlamlı görev olduğunu söyleyip "Çocuklara ışık olabilmek, sorunlarına farkındalık yaratmak için tüm ünümü, şöhretimi ve sosyal medya gücümü kullanacağım. Yakın zamanda çocuklarla birlikte sahada olacağız" dedi.

Etiketler : Şöhretimi çocuklar için kullanacağım UNİCEF Türkiye Hadise
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