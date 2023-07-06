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06 Temmuz 2023 Perşembe 07:43:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 07:43:00

Şöhret ateşten gömlek

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90'lı yıllara damga şarkıcı Sibel Bilgiç önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. H

90'lı yıllara damga şarkıcı Sibel Bilgiç önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Habercilerle sohbet eden Bilgiç, şöhretin ateşten gömlek olduğunu söyledi. Bilgiç, "Onu giyerken çok dikkat etmek lazım sonra çok acıtıyor insanı. Her zaman sansasyonel yaşamamak mütevazı yaşamak ileriki zamanda çok işe yarıyor. Bazen dışarıdan gördüğünüz gibi olmayabiliyor onların da hayatı. Daha sakin daha mütevazi yaşamaya çalışsınlar" dedi.

Etiketler : Şöhret ateşten gömlek Nişantaşı City's Sibel Bilgiç
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