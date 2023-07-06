Şöhret ateşten gömlek

90'lı yıllara damga şarkıcı Sibel Bilgiç önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Habercilerle sohbet eden Bilgiç, şöhretin ateşten gömlek olduğunu söyledi. Bilgiç, "Onu giyerken çok dikkat etmek lazım sonra çok acıtıyor insanı. Her zaman sansasyonel yaşamamak mütevazı yaşamak ileriki zamanda çok işe yarıyor. Bazen dışarıdan gördüğünüz gibi olmayabiliyor onların da hayatı. Daha sakin daha mütevazi yaşamaya çalışsınlar" dedi.