Sizin Adınıza utanıyorum

Popçu Ece Mumay, kendi meslektaşlarını hedef aldı. Mumay: "Şarkı söyleyemeyen tüm soytarılar midemi bulandırıyor. Keşke bu işin bir sınavı olsa da hepiniz meslekten men edilseniz."

'Lila' adlı teklisiyle dijital müzik platformlarında zirveye yerleşen popçu Ece Mumay, müzik camiasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 'Şşşşttt' adlı şarkı çıkaran Merve Boluğur'u hedef aldığı iddia edilen Mumay, sosyal medyada isim vermeden ateş püskürdü. "Sahne hakimiyetiniz yok, hangi şarkıyı hangi tondan söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz" diyerek tepki gösteren popçu, sözlerine şöyle devam etti:

KEŞKE ŞARKICILIĞIN SINAVI OLSA!

"Kendi şarkılarınızdan bile haberiniz yok. Müzik yapmayı sevmiyorsunuz ve söylemiyorsunuz. Canlı şarkı söyleyebilen, nota bilen insan o kadar az ki! Hiç yakışmıyorsunuz sahneye, asla gidip izlemem. Olduğu yerde anında şarkı söyleyemeyen tüm soytarılar midemi bulandırıyor. Keşke bu işin bir sınavı olsa da hepiniz meslekten men edilseniz."

