Sinirlendiren ‘at hırsızı' yorumu

Popçu Ece Seçkin, evlilik hazırlığı yaptığı pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile fotoğrafını paylaşarak 'Sevgililer Günü'nü kutladı. Ancak şarkıcının bir takipçisi, bu romantik kareye gölge düşürdü. Bir Instagram kullanıcısı Çağrı Terlemez için 'Çok aradın mı at hırsızını?' yorumunu yaptı. Buna sinirlenen Seçkin ise "Aynen halbuki senin gibi bir prensle beraber olmam gerekirdi'' karşılığını verdi.