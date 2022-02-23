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23 Şubat 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 12:30:00

Single heyecanı

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Müzisyen Aşkın Tuna'nın oğlu Tunacan Tuna, yeni teklisi 'Sar Bak'ı müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Müzisyen Aşkın Tuna'nın oğlu Tunacan Tuna, yeni teklisi 'Sar Bak'ı müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Mertkan Erkan'a ait olan şarkının düzenlemesini Onur ve Şerifcan Gözüm yaptı. Tuna'nın teklisi dijital platformlarda yer alırken şarkıcı, klibi için de kamera karşısına geçti.

Etiketler : Single heyecanı Aşkın Tuna Tunacan Tuna
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