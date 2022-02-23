Single heyecanı

Müzisyen Aşkın Tuna'nın oğlu Tunacan Tuna, yeni teklisi 'Sar Bak'ı müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Mertkan Erkan'a ait olan şarkının düzenlemesini Onur ve Şerifcan Gözüm yaptı. Tuna'nın teklisi dijital platformlarda yer alırken şarkıcı, klibi için de kamera karşısına geçti.