Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise, Jennifer Lopez'in oynadığı 'Evlen Benimle' adlı filmi izlemek için sinema salonu kapattı. Kız kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte filmi izleyen Hadise, finalde yapımın jenerik müziğiyle dans etti. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcı, "İçindeki çocuğu asla kaybetme, asla dans etmeyi bırakma" mesajını yazdı. Öte yandan şarkıcı, nişanlısı Mehmet Dinçerler'e de destek verdi. Popçu, erkek arkadaşının sahibi olduğu kahve zincirine ait bardakla poz verdi. Dinçerler Hadise'ye "Benim destekleyici aşkım" yorumunu yaptı.