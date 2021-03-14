Sinema motivasyonu ödül

Dilan Çiçek Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ödül töreninde 'Yılın En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu' seçildi. Metin Akdülger ile birlikte rol aldıkları 'Yarına Tek Bilet' filmindeki oyunculuk performansıyla ödülün sahibi olan Deniz, 'Bu ödül benim sinema yolculuğumda çok önemli bir motivasyon sağladı' diye konuştu.

