VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: Suriye sınırında 2 terörist yakalandı
Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Almanların yüzde 79'u hükümetin icraatından memnun değil
Borsa güne yükselişle başladı
Otlu mu? Süzgeçli mi? Bu sorunun cevabını vermeyen Erzincan'da çay içemiyor
Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti
01 Eylül 2023 Cuma 07:25:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 07:25:00

Sevgilisinin adı kolunda

ABONE OL

Manken Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı City's de görüntülendi. Değeri 1 milyon TL'den fazla olduğu öğrenilen parmağındaki tektaş pırlanta yüzüğüyle dikkatleri üzerine toplayan Ulusoy, yüzüğün sorulması üzerine utangaç tavırlar sergiledi.

Manken Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı City's de görüntülendi. Değeri 1 milyon TL'den fazla olduğu öğrenilen parmağındaki tektaş pırlanta yüzüğüyle dikkatleri üzerine toplayan Ulusoy, yüzüğün sorulması üzerine utangaç tavırlar sergiledi. Uzun bir süredir Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Ulusoy, evlilik soruları üzerine ise, 'Hayırlısı' demekle yetindi. Elinin üzerindeki dövmelerle de dikkat çeken Ulusoy, ''Çok sevdiğim insanların isimleri yazıyor. Babamın adı da yazılı sevgilimin adı da'' dedi.

Etiketler : Manken Özge Ulusoy Nişantaşı City's
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX