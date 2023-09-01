Sevgilisinin adı kolunda

Manken Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı City's de görüntülendi. Değeri 1 milyon TL'den fazla olduğu öğrenilen parmağındaki tektaş pırlanta yüzüğüyle dikkatleri üzerine toplayan Ulusoy, yüzüğün sorulması üzerine utangaç tavırlar sergiledi. Uzun bir süredir Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Ulusoy, evlilik soruları üzerine ise, 'Hayırlısı' demekle yetindi. Elinin üzerindeki dövmelerle de dikkat çeken Ulusoy, ''Çok sevdiğim insanların isimleri yazıyor. Babamın adı da yazılı sevgilimin adı da'' dedi.

