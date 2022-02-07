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07 Şubat 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 15:30:00

Sette sürpriz kutlama

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'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisi final yapan Serkan Çayoğlu, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Özge Gürel'e pasta sürprizi yaptı.

'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisi final yapan Serkan Çayoğlu, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Özge Gürel'e pasta sürprizi yaptı. Çayoğlu, evlilik hazırlıkları yaptığı Gürel'in 'Hayaller ve Hayatlar' setinde doğum günü kutlaması yaptı. 35 yaşına giren Özge Gürel için Çayoğlu, sosyal medyadan "İyi ki doğdun sevgilim" paylaşımı yaptı.

Etiketler : Sette sürpriz kutlama Kıbrıs Zafere Doğru Serkan Çayoğlu
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