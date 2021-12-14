Sete çıktılar

Başrollerini Ekin Mert Daymaz, Ege Kökenli, Sarp Can Köroğlu ve Burcu Karakaya'nın paylaştığı 'Obsesyon' sinema filminin ekibi sete çıktı. Eray Altay'ın yönettiği, yapımcılığını Ensar Sevim ve Nilay İslamoğlu'nun üstlendiği filmin çekimleri İstanbul'da 3 hafta sürecek. Mert ile Beren arasındaki aşkın çevresinde gelişen olayları konu alan yapım, 2022'nin ilk aylarında seyirciyle buluşacak.