29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocukluk fotoğrafını 'Küçükken ben' notuyla paylaştı. Binlerce beğeni alan gönderisine hayranları 'Aynısın, estetik yok', 'Estetik diyenlere kanıt niteliğinde!' ve 'Bu ne tatlılık' gibi yorumlarda bulundu.