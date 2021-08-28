28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:00:00
Serenay Sarıkaya: Küçükken ben!
Netflix'te yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, çekimler öncesi Ege sahillerinde deniz, kum ve güneş eşliğinde enerji depoluyor.
29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocukluk fotoğrafını 'Küçükken ben' notuyla paylaştı. Binlerce beğeni alan gönderisine hayranları 'Aynısın, estetik yok', 'Estetik diyenlere kanıt niteliğinde!' ve 'Bu ne tatlılık' gibi yorumlarda bulundu.