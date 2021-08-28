VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir Aliağa ve Foça'da orman yangını
Nehir Erdoğan için Kapadokya'da film zamanı
Dizi aşkı erken bitti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı
Bayraktar AKINCI TİHA TSK envanterine giriyor
Sel felaketinden etkilenen 3 ilde 1114 konut yapılacak
8 uçak ile hava köprüsü kuruldu, 48 saat içinde tahliye tamamlandı
Bakan Çavuşoğlu "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ta
Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında
Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
TEM Otoyolunda zincirleme kaza
Başkan Erdoğan Karadağ'a geldi
3 terörist etkisiz hale getirildi
Fişekhane'ye özel koreografi
Yeni sezon heyecanı
Yavru carettalara yardım eli
'Turizmin başkenti'ne gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
Kazdağları arılarının balları 5 ülkeye ihraç ediliyor
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'ten ayrıldı
Emine Erdoğan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı
Koronavirüsün uyku düzenine etkisi araştırıldı
ÖSYM'den 'YÖKDİL' uyarısı
Kadın sağlık çalışanlarına işlerinize dönün çağrısı
Macron, Irak'a geldi
28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:00:00

Serenay Sarıkaya: Küçükken ben!

ABONE OL

Netflix'te yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, çekimler öncesi Ege sahillerinde deniz, kum ve güneş eşliğinde enerji depoluyor.

29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocukluk fotoğrafını 'Küçükken ben' notuyla paylaştı. Binlerce beğeni alan gönderisine hayranları 'Aynısın, estetik yok', 'Estetik diyenlere kanıt niteliğinde!' ve 'Bu ne tatlılık' gibi yorumlarda bulundu.

Etiketler : serenay sarıkaya serenay sarıkaya çocukluk şahmeran dizi magazin
Hayranlarını dinliyor

Hayranlarını dinliyor
24 yıldır nafaka ödüyorum

24 yıldır nafaka ödüyorum
Set hazırlığı

Set hazırlığı
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Ruh ikizini bulmuş

Ruh ikizini bulmuş
Yapımcılıkta da iddialı

Yapımcılıkta da iddialı
Bonkör Demet

Bonkör Demet
Modelleri seçecek

Modelleri seçecek
Romantizm rüzgarı

Romantizm rüzgarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER