Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil

Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil

Serdar Ortaç, kız arkadaşı Seçil Gür ile önceki akşam Etiler'de ev alışverişi yaptı.



Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırmasını kınayan Serdar Ortaç, ‘’Yaptıkları çok haince... Bebekleri öldürmüş adam, askerin varsa askerinle savaşırsın sivillerin üzerine füze atmazsın, yaptıkları insanlık değil. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başındakiler ruh hastası" diye konuştu.” dedi.