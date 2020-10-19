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19 Ekim 2020 Pazartesi 20:02:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 20:02:00

Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil

Kaynak: Akşam

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Şarkıcı Serdar Ortaç, Azerbaycan'ın vatan savunması hakkında yaptığı açıklamada Ermenistan'ı sert dille eleştirdi 'Yaptıkları insanlık değil' dedi.

Serdar Ortaç, kız arkadaşı Seçil Gür ile önceki akşam Etiler'de ev alışverişi yaptı.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırmasını kınayan Serdar Ortaç, ‘’Yaptıkları çok haince... Bebekleri öldürmüş adam, askerin varsa askerinle savaşırsın sivillerin üzerine füze atmazsın, yaptıkları insanlık değil. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başındakiler ruh hastası" diye konuştu.” dedi.

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