24 Kasım 2020 Salı 16:47:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 15:41:00
Serdar Ortaç: Sadece Seçil mutlu
Serdar Ortaç, kız arkadaşı Seçil Gür ile Boğaz'da bisiklet turu yaptı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yeni gelen yasaklarla ilgili ‘’Hayat yine durdu. Her şey berbat. Kimsenin müzik dinleyecek hali yok. Bir tek Seçil mutlu" diye konuştu.
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