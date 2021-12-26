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26 Aralık 2021 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 16:30:00

Senin için yaşayacağım

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Geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, duygusal bir mesaj yayınladı.

Geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, duygusal bir mesaj yayınladı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ergül, sevgilisiyle birlikte fotoğrafını paylaşıp altına da "Aşkımız sonsuza dek sürecek. Ben senin için yaşayacağım, bulutlar ötesinde şarkılar söyleyeceğim" notunu düştü.

Etiketler : Erdal Şeyda Lafçı Gülçin Ergül kaza
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