Senin için yaşayacağım

Senin için yaşayacağım

Geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, duygusal bir mesaj yayınladı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ergül, sevgilisiyle birlikte fotoğrafını paylaşıp altına da "Aşkımız sonsuza dek sürecek. Ben senin için yaşayacağım, bulutlar ötesinde şarkılar söyleyeceğim" notunu düştü.