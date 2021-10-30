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30 Ekim 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 15:00:00

Sema Öztürk: Pimpirikli bir insanım

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En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde yer alan oyuncu Sema Öztürk Levent'te objektiflere yansıdı.

1 yıldır gözlerden uzakta yaşayan oyuncu, koronavirüs salgını nedeniyle inzivaya çekildiğini söyledi. Sema Öztürk, "Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde dış dünyayla ilişkimi kestim. Gelen projeleri de bu yüzden ertelemek zorunda kaldım. Biraz fazla tedbirli, hatta pimpirikliyim sanırım. Açıkçası setleri, çalışmayı, insan görmeyi, sosyalleşmeyi çok özledim" dedi.

Etiketler : sema öztürk eşkıya dunyaya hükümdar olmaz magazin haberleri
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