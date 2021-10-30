"Pimpirikli bir insanım"

1 yıldır gözlerden uzakta yaşayan oyuncu, koronavirüs salgını nedeniyle inzivaya çekildiğini söyledi. Sema Öztürk, "Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde dış dünyayla ilişkimi kestim. Gelen projeleri de bu yüzden ertelemek zorunda kaldım. Biraz fazla tedbirli, hatta pimpirikliyim sanırım. Açıkçası setleri, çalışmayı, insan görmeyi, sosyalleşmeyi çok özledim" dedi.