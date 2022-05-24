Selin kırmızı halıda

Selin Yeninci başrolünde yer aldığı 'Kurak Günler' filmiyle Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Oyuncu, Hakan Yıldırım imzalı pudra mavisi elbisesiyle dikkat çekti. Yeninci, Oscar'lı oyuncu Alicia Vikander ile kırmızı halıda samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Cannes'da yönetmen ve yapımcılardan övgü alan oyuncu, "Oynadığım filmle burada olmak benim çok önemli ve bu mutluluk verici. Oyunculuk adına çabalarımın karşılığı diye düşünüyorum" dedi.