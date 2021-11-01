Şampiyonlarla fotoğraf

Hayvan sevgisiyle bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin Rottweiler cinsi köpeklere karşı özel merakı olduğu ortaya çıktı. Hause Of Istanbul'da 'Başaramadım' adlı şarkısının klibini çeken Ceceli'nin bu ırka karşı sevgisi çekimler sırasında tavan yaptı. Çekimler sonrasında bile eşi Selin İmer ile birlikte sık sık köpek çiftliğini ziyaret eden Ceceli, çiftliğin şampiyon köpekleri Ateş ve Brando ile bol bol vakit geçirmeye başladı.