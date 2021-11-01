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01 Kasım 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 11:30:00

Şampiyonlarla fotoğraf

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Hayvan sevgisiyle bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin Rottweiler cinsi köpeklere karşı özel merakı olduğu ortaya çıktı.

Hayvan sevgisiyle bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin Rottweiler cinsi köpeklere karşı özel merakı olduğu ortaya çıktı. Hause Of Istanbul'da 'Başaramadım' adlı şarkısının klibini çeken Ceceli'nin bu ırka karşı sevgisi çekimler sırasında tavan yaptı. Çekimler sonrasında bile eşi Selin İmer ile birlikte sık sık köpek çiftliğini ziyaret eden Ceceli, çiftliğin şampiyon köpekleri Ateş ve Brando ile bol bol vakit geçirmeye başladı.

Etiketler : Şampiyonlarla fotoğraf Mustafa Ceceli Rottweiler cinsi köpekler
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