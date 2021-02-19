Saat ve ayakkabı görmekten sıkıldı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter'a "Saat ve ayakkabı göstermeyin artık. Rolex saat ve Jordan ayakkabı görmekten sıkıldım" yazdı. Abdullah'ın bu paylaşımı eski erkek arkadaşı Reynmen'e gönderme olarak yorumlanırken Abdullah, kimseye gönderme yapmadığını dile getirdi. Fakat Reynmen bu sözü üzerine alınarak Rolex marka saat ve ayakkabı paylaşımı yaptı.

