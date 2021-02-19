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19 Şubat 2021 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 16:26:00

Saat ve ayakkabı görmekten sıkıldı

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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter'a "Saat ve ayakkabı göstermeyin artık. Rolex saat ve Jordan ayakkabı görmekten sıkıldım" yazdı.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter'a "Saat ve ayakkabı göstermeyin artık. Rolex saat ve Jordan ayakkabı görmekten sıkıldım" yazdı. Abdullah'ın bu paylaşımı eski erkek arkadaşı Reynmen'e gönderme olarak yorumlanırken Abdullah, kimseye gönderme yapmadığını dile getirdi. Fakat Reynmen bu sözü üzerine alınarak Rolex marka saat ve ayakkabı paylaşımı yaptı.

Etiketler : reynmen farah zeynep abdullah rolex
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