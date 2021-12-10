Rojda Demirer setlere dönüyor! Son Nefesime Kadar dizisine dahil oldu

En son ekranlara veda eden 'Çarpışma' dizisinde rol alan Rojda Demirer setlere geri dönüyor. Oyuncu, Nurgül Yeşilçay, Ertan Saban, İpek Filiz Yazıcı'nın rol alacağı 'Son Nefesime Kadar' adlı yapıma dahil oldu. Dizinin ekibi önümüzdeki hafta kamera karşısına geçecek.