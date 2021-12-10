10 Aralık 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 14:00:00
Rojda Demirer setlere dönüyor! Son Nefesime Kadar dizisine dahil oldu
En son ‘Çarpışma' dizisinde rol alan Rojda Demirer, Son Nefesime Kadar dizisiyle setlere geri dönüyor.
En son ekranlara veda eden 'Çarpışma' dizisinde rol alan Rojda Demirer setlere geri dönüyor. Oyuncu, Nurgül Yeşilçay, Ertan Saban, İpek Filiz Yazıcı'nın rol alacağı 'Son Nefesime Kadar' adlı yapıma dahil oldu. Dizinin ekibi önümüzdeki hafta kamera karşısına geçecek.