Reyting kurbanı oldu
Ekranda yaprak dökümü devam ediyor. Medyapım'ın çektiği 'Yalancılar Ve Mumları' dizisi için final kararı verildi.
Ekranda yaprak dökümü devam ediyor. Medyapım'ın çektiği 'Yalancılar Ve Mumları' dizisi için final kararı verildi. Koray Kerimoğlu'nun yönettiği başrollerinde Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray'ın 4 yakın arkadaşa hayat verdiği dizi reytinge kurban gitti. Melike Güner, Feyyaz Duman, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz gibi güçlü oyuncuların da rol aldığı dizi 5. bölümde ekrana veda edecek.