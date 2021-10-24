Reyting kurbanı oldu

Ekranda yaprak dökümü devam ediyor. Medyapım'ın çektiği 'Yalancılar Ve Mumları' dizisi için final kararı verildi. Koray Kerimoğlu'nun yönettiği başrollerinde Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray'ın 4 yakın arkadaşa hayat verdiği dizi reytinge kurban gitti. Melike Güner, Feyyaz Duman, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz gibi güçlü oyuncuların da rol aldığı dizi 5. bölümde ekrana veda edecek.