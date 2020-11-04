04 Kasım 2020 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 10:59:00
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'ten hayrete düşüren açıklama: 4 kıyafetle 3 ay geçirdim
‘Ramo' dizisinde rol alan Esra Bilgiç, bir elbiseyi sırf moda olduğu için giymediğini söyledi.
Bir şeyi moda olduğu için değil sevdiği için aldığını söyleyen Esra Bilgiç, ‘’Tüketime dair düşüncelerim gün geçtikçe değişiyor. Pandemi döneminde Ankara’da ailemin yanındaydım. 3-4 parça kıyafetle 3 ay geçirdim. Artık ihtiyacım olan kadarına sahip olmayı deniyorum’’ diyerek yeni hayat anlayışından da bahsetti.