Esra Bilgiç'ten hayrete düşüren açıklama

Bir şeyi moda olduğu için değil sevdiği için aldığını söyleyen Esra Bilgiç, ‘’Tüketime dair düşüncelerim gün geçtikçe değişiyor. Pandemi döneminde Ankara’da ailemin yanındaydım. 3-4 parça kıyafetle 3 ay geçirdim. Artık ihtiyacım olan kadarına sahip olmayı deniyorum’’ diyerek yeni hayat anlayışından da bahsetti.