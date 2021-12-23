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23 Aralık 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 10:30:00

Psikolojik olarak zor bir roldü

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'Dalgalar ve İzler' adlı ilk sinema filmini çeken Pelin Karahan, ''Hep bu anı hayal etmiştim. O kadar şanslıyım ki keyifli bir iş çıkardık'' dedi.

'Dalgalar ve İzler' adlı ilk sinema filmini çeken Pelin Karahan, ''Hep bu anı hayal etmiştim. O kadar şanslıyım ki keyifli bir iş çıkardık'' dedi.

Başrollerinde Pelin Karahan, Meral Çetinkaya ve Damla Alibeş'nin rol aldığı 'Dalgalar ve İzler' filminin galası önceki akşam Özdilek AVM'de yapıldı. Yapımcılığını Banu Zorlu ve Ferit Turan'ın üstlendiği filmin galasına sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. Galada boy gösterenler arasında Hatice Şendil- Burak Sağyaşar, Mazlum Çimen ve Bedri Güntay vardı. Bir anne ve kızın dramını anlatan filmle ilgili olarak yapımcı Banu Zorlu, "Çok güzel bir işe imza attık. İzleyenler beğenecektir umuyorum. Birçok ödül bekliyoruz. Bu konuda da iddialıyız. Tüm set pandemi döneminde de çalıştı. Ortağım Ferit Bey de sağ olsun çok destek oldu" dedi. Usta oyuncu Meral Çetinkaya ise yapımcısı Zorlu'yu överken, "Çok zor bir dönemdi. Çok zor bir işin altına elini koydu. Ve eli yüzü tertemiz çıktı. Onun için kutluyorum" dedi.

İLK SİNEMA FİLMİ

İlk sinema filmini çekmenin heyecanını yaşayan oyuncu, senaryonun gerçek bir hikayeden yola çıktığını anlattı. Karahan, ''Oynadığım Suna karakteri Türkiye ve dünyada birçok kadının yaşadığı hem ekonomik, hem fiziksel hem de psikolojik şiddete uğrayan bir insan. Kızıyla baş başa kalıyor ve herkes ona sırt dönüyor. Dünyanın gerçeğini yansıttık. Psikolojik olarak da hakikaten birçok sahneyi çekmek zordu. Olduğu gibi çekmek istedik" dedi.

Etiketler : Dalgalar ve İzler Pelin Karahan Özdilek AVM
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