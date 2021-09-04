Özür dilemek erdemdir

TRT'nin 'Bir Zamanla Kıbrıs' dizisinde oynayan Serkan Çayoğlu, ikinci sezon için yazın tatil yaparak enerji depoladı. Vogue dergisine açıklamalarda bulunan Çayoğlu, 'beyefendi' kelimesini tanımladı. Oyuncu, "Ailesine, eşine, sevdiklerine önem veren, onların iyiliğini düşünen, onların ihtiyaçlarını duyan ve onlara bu anlamda da destek olan... Hayatta duygularını dürüstlükle ifade edebilmen önemli. Tabii unutmadan; özür dileyebilmek de çok önemli ama içinden gelerek özür dilemekten bahsediyorum" sözleriyle tanımladı.

