Özge Gürel: Serkan ile çok mutluyum

'Dizi Doktoru' adlı Youtube programına konuk olan Gürel, mutlu ilişkisinin sorulması üzerine ‘’Çok kıymetli ve özel bir şey yaşıyorum. Çok mutluyum, eğleniyorum. Bir şekilde bu ilişki beni yormuyor. Salonda Serkan’ı görüyorsam mutlu oluyorum. Üç gün görmesem özlüyorum’’ ifadelerini kullandı.