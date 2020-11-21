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Özge Gürel: Serkan ile çok mutluyum
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21 Kasım 2020 Cumartesi 16:43:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 07:24:00

Özge Gürel: Serkan ile çok mutluyum

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En son ‘Bay Yanlış'ta rol alan Özge Gürel, meslektaşı Serkan Çayoğlu'na olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

'Dizi Doktoru' adlı Youtube programına konuk olan Gürel, mutlu ilişkisinin sorulması üzerine ‘’Çok kıymetli ve özel bir şey yaşıyorum. Çok mutluyum, eğleniyorum. Bir şekilde bu ilişki beni yormuyor. Salonda Serkan’ı görüyorsam mutlu oluyorum. Üç gün görmesem özlüyorum’’ ifadelerini kullandı.

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