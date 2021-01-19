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19 Ocak 2021 Salı 05:25:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 11:12:00

Özcan Deniz'in mutluluk sebebi oğlu

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Eski eşi Feyza Aktan ile valeyat konusunda anlaşamayan Özcan Deniz, önceki gün oğlu Kuzey ile karın keyfini çıkardı. ‘

Seni Çok Bekledim dizisinden bulduğu fırsatları oğlunun yanında geçiren Özcan Deniz, ‘’Mutlu olmak için çok fazla sebebimiz var’’ yazdı.

Etiketler : Seni Çok Bekledim Özcan Deniz Feyza Aktan velayet magazin
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