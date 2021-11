Şarkıcı Hera Aslan, Fine adlı mekanda sahne aldı. Müzik adamı Ozan Doğulu'yla mutlu bir beraberliği olan şarkıcı, prodüktörden 'eşim' diye bahsetti. Evlilik sorularıyla karşılaşan Aslan, "Evlenmedik ama ben kendisine 'eşim' diyorum. Çünkü dört yıldır süren bir beraberliğimiz var. Sadece nikahımız yok. Aramızda evlilik konusu geçmedi ama istediğimiz zamanda evlenebiliriz. Böyle de bir durum var ve önümüzde bir engel yok. Birlikte yaşıyoruz ve her an her şey olabilir" diyerek evlilik sinyali verdi.