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02 Mart 2021 Salı 07:41:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 10:58:00

Oyunculuk için hedefi 12'den vurdu!

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'Maria ile Mustafa' dizisi final yaptıktan sonra bir süre dinlenmeye çekilen Jessica May, oyunculuk için atış eğitimlerine almaya başladı.

'Maria ile Mustafa' dizisi final yaptıktan sonra bir süre dinlenmeye çekilen Jessica May, oyunculuk için atış eğitimlerine almaya başladı. Mesleği için kendini geliştirmeye önem verdiğini söyleyen May, geçtiğimiz gün poligonda atış eğitimi aldı. Silah eğitimi oyunculuk için önemli olduğunu ekleyen genç oyuncu, aksiyon dolu sahnelerde oynamak istediğini de ekledi.

Etiketler : jessica may oyunculuk eğitim
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