Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu örnek bir davranışa imza attı... Yardım için güldürdü

Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu örnek bir davranışa imza attı... Yardım için güldürdü

Yasemin Sakallıoğlu, SMA hastalığıyla mücadele eden Muhammed'in tedavisi için örnek bir davranışa imza attı. Sakallıoğlu, ‘’22 Ekim ve 5 Kasım’da gerçekleşen gösterilerden elde ettiğim gelirimi Muhammed’in tedavisi için aileye bağışlıyorum. Her kahkaha güzel bebeğe can olsun’’ yazdı.

