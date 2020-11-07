07 Kasım 2020 Cumartesi 08:28:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 08:28:00
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu örnek bir davranışa imza attı... Yardım için güldürdü
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?' oyununun gelirlerini SMA hastalığıyla mücadele eden Muhammed'in tedavisi için bağışladı.
Yasemin Sakallıoğlu, SMA hastalığıyla mücadele eden Muhammed'in tedavisi için örnek bir davranışa imza attı. Sakallıoğlu, ‘’22 Ekim ve 5 Kasım’da gerçekleşen gösterilerden elde ettiğim gelirimi Muhammed’in tedavisi için aileye bağışlıyorum. Her kahkaha güzel bebeğe can olsun’’ yazdı.
- Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu örnek bir davranışa imza attı... Yardım için güldürdü
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