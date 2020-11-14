14 Kasım 2020 Cumartesi 16:28:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 16:31:00
Oyuncu Hande'den single geliyor
Oyunculuğunun yanı sıra müzik anlamında da işler yapan Hande Subaşı, yeni projesini açıkladı.
Mustafa Ceceli ile single yapacaklarını anlatan Hande Subaşı, “Mustafa Ceceli, iyi bir müzik adamı. Çok yaratıcı, hiç durmuyor, çok güzel fikirler üretiyor” dedi. Bir arkadaş ortamında proje fikri olduğunu ve bir anda geliştiğini anlatan oyuncu, Ceceli'nin kendisine destek olmasından dolayı da mutlu olduğunu vurguladı.