Oyuncu Hande'den single geliyor

Mustafa Ceceli ile single yapacaklarını anlatan Hande Subaşı, “Mustafa Ceceli, iyi bir müzik adamı. Çok yaratıcı, hiç durmuyor, çok güzel fikirler üretiyor” dedi. Bir arkadaş ortamında proje fikri olduğunu ve bir anda geliştiğini anlatan oyuncu, Ceceli'nin kendisine destek olmasından dolayı da mutlu olduğunu vurguladı.