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25 Kasım 2020 Çarşamba 17:14:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 17:47:00

Oyuncu çift Timur Acar ile Eda Özerkan'dan pandemide yenilik

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Oyuncu çift Timur Acar ile Eda Özerkan, Bostancı'daki evlerini yeniledi.

Evde kaldığımız bugünlerde yaşam alanlarında değişikliğe giden ikili Timur Acar ile Eda Özerkan, salonlarında eskitme eşyalara yer verdi. Ünlü çift, uzun zamandır yapmayı planladıkları bu değişimin kendilerine de iyi geldiğini aktardı.

Etiketler : Timur Acar Eda Özerkan Timur Acar Eda Özerkan oyuncu magazin
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