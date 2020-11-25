Oyuncu çift Timur Acar ile Eda Özerkan'dan pandemide yenilik

Evde kaldığımız bugünlerde yaşam alanlarında değişikliğe giden ikili Timur Acar ile Eda Özerkan, salonlarında eskitme eşyalara yer verdi. Ünlü çift, uzun zamandır yapmayı planladıkları bu değişimin kendilerine de iyi geldiğini aktardı.