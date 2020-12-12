12 Aralık 2020 Cumartesi 20:18:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 14:35:00
Öykü Gürman 'Malezya Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek
Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin her yıl düzenlediği ABU TV Şarkı Festivali'ne bu yıl Türkiye adına Öykü Gürman katılacak.
Öykü Gürman festivalde söz ve müziği kendisine ait olan 'Bir Sözüne' isimli şarkısını seslendirecek. Yarın yayınlanacak online etkinlik için Gürman, Galata, Ortaköy, Kız Kulesi gibi İstanbul'un tarihi yerlerinde tanıtım filmi çekti.
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