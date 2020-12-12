Öykü Gürman 'Malezya Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek

Öykü Gürman festivalde söz ve müziği kendisine ait olan 'Bir Sözüne' isimli şarkısını seslendirecek. Yarın yayınlanacak online etkinlik için Gürman, Galata, Ortaköy, Kız Kulesi gibi İstanbul'un tarihi yerlerinde tanıtım filmi çekti.

