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04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:30:00

Orhan Gencebay'dan Başkan Erdoğan'a sosyal medya çağrısı

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Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, birkaç gündür gündemde olan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak, ''Bir an önce gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Ben özellikle çok rahatsızım bu konuda'' sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Sanatçı Orhan Gencebay, A Haber canlı yayınında sosyal medya düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gencebay'ın canlı yayında konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

''Bu konu çok geç kalınmış bir konudur. Şiddetle ihtiyaç vardır. Cumhurbaşkanımız son derece önemli bir karar verdi. Bir an önce gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Ben özellikle çok rahatsızım bu konuda. Salgın döneminde özellikle milyonlarca olumsuz yazı ve yoruma maruz kaldım.

''ŞEREFİMİZLE, ONURUMUZLA YAŞIYORUZ''

Biz insanız, şerefimizle, onurumuzla yaşıyoruz. Birileri olmayacak şekilde hakaretlerde bulunuyor. Ben bu konudan son derece rahatsızım. Kimsenin işiyle, ailesiyle, yaşantısıyla alay edilmez. Yaşanan bu duruma bir an önce son vermek gerekiyor.''

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