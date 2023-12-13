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13 Aralık 2023 Çarşamba 06:55:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 06:55:00

Oğlu oyuncu oldu

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Galatasaraylı eski futbolcu Aydın Yılmaz!'ın oğlu oyunculuğa merak saldı.

Galatasaraylı eski futbolcu Aydın Yılmaz ve eşi Ekin Yılmaz'ın oğlu Aksel Yılmaz oyunculuğa merak sardı. 8 yaşındaki minik Yılmaz, ilk oyunculuk deneyimini kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Hilmi Cem İntepe ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı 'Altın Kafes' dizisinde 'Alper' rolüyle yaşıyor. Yapımcılığını Arc Film'in üstlendiği dizide, 8 yaşındaki Aksel Yılmaz, Hilmi Cem İntepe'yle olan sahnelerindeki performansıyla göz dolduruyor.

Etiketler : aydın yılmaz oyuncu çocuk
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