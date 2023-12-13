Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu

Galatasaraylı eski futbolcu Aydın Yılmaz ve eşi Ekin Yılmaz'ın oğlu Aksel Yılmaz oyunculuğa merak sardı. 8 yaşındaki minik Yılmaz, ilk oyunculuk deneyimini kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Hilmi Cem İntepe ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı 'Altın Kafes' dizisinde 'Alper' rolüyle yaşıyor. Yapımcılığını Arc Film'in üstlendiği dizide, 8 yaşındaki Aksel Yılmaz, Hilmi Cem İntepe'yle olan sahnelerindeki performansıyla göz dolduruyor.