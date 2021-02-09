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09 Şubat 2021 Salı 13:45:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 16:29:00

O sözlere mesaj yağdı

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Burcu Esmersoy, '14 Şubat'ta bir planım yok. Benimle ilgili planı olan varsa haber versin' demesinin ardından çok sayıda mesaj aldığını söyledi.

Burcu Esmersoy, '14 Şubat'ta bir planım yok. Benimle ilgili planı olan varsa haber versin' demesinin ardından çok sayıda mesaj aldığını söyledi. Bu sözlerinin bir şakadan ibaret olduğunu belirtmek isteyen Esmersoy, 'Bunu ciddiye alıp yükselenler oluyor, yapmayın, etmeyin. Ben o gün çalışıyorum zaten. Kampanya çekimim var. Müsait değilim'' diyerek yorumların önüne geçmek istedi.

Etiketler : burcu esmersoy 14 şubat sevgililer günü
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