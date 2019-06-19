19 Haziran 2019 12:57 | Çarşamba
NetflIx’in yeni Türk dizisi Love 101' genç yıldızları buluşturuyor
NetflIx’in yeni Türk dizisi Love 101in hazırlıkları başladı. Çekimleri 26 Haziran’da İstanbul’da başlayacak olan yapım son dönemin parlayan üç ismini buluşturuyor.
‘Bir Litre Gözyaşı’ dizisinde başrolü paylaşan Mert Yazıcıoğlu, ‘Çukur’da Celasun rolündeki Kubilay Aka ve en son ‘Elimi Bırakma’da başrol oynayan Alina Boz. 130 ülkede yayımlanacak dizide ünlü isimlere Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu eşlik edecek.
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