NetflIx’in yeni Türk dizisi Love 101' genç yıldızları buluşturuyor

‘Bir Litre Gözyaşı’ dizisinde başrolü paylaşan Mert Yazıcıoğlu, ‘Çukur’da Celasun rolündeki Kubilay Aka ve en son ‘Elimi Bırakma’da başrol oynayan Alina Boz. 130 ülkede yayımlanacak dizide ünlü isimlere Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu eşlik edecek.