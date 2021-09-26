Müzik gecesi

Rock müziğinin sevilen gruplarından Yüksek Sadakat, Park Et Seyret konserleri kapsamında hayranlarının karşısına çıktı. Grup, Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi'nde dinleyicilerine müzik ziyafeti sunarak doyasıya eğlendirdi. Grup, 'Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer', 'Aşk Durdukça', 'Fener' ve 'Haydi Gel İçelim' gibi şarkılarını kendisini izlemeye gelen sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.