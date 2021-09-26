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26 Eylül 2021 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 14:00:00

Müzik gecesi

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Rock müziğinin sevilen gruplarından Yüksek Sadakat, Park Et Seyret konserleri kapsamında hayranlarının karşısına çıktı.

Rock müziğinin sevilen gruplarından Yüksek Sadakat, Park Et Seyret konserleri kapsamında hayranlarının karşısına çıktı. Grup, Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi'nde dinleyicilerine müzik ziyafeti sunarak doyasıya eğlendirdi. Grup, 'Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer', 'Aşk Durdukça', 'Fener' ve 'Haydi Gel İçelim' gibi şarkılarını kendisini izlemeye gelen sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Etiketler : Rock müziği Yüksek Sadakat Park Et Seyret konserleri
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