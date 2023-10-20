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20 Ekim 2023 Cuma 08:01:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 08:01:00

Münasebetsiz bir gün!

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Oyuncu Ferit Aktuğ ve Sarp Bozkurt, 'Münasebetsiz' adlı tiyatro oyununda yer alacak.

Oyuncu Ferit Aktuğ ve Sarp Bozkurt, 'Münasebetsiz' adlı tiyatro oyununda yer alacak. İkili, önceki gün Watergarden İstanbul'da prova yaptı. Oyun için heyecanlı olduklarını belirten ikili, "Sezonun ilk oyunu olacağı için heyecanlıyız. Sağ olsun seyircilerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Olumlu tepkilerden dolayı mutluyuz" dedi. İkiliye oyunda Sami Aksu, Hande Yılmaz ve Selim Bulut Danışmaz eşlik ediyor.

Etiketler : Münasebetsiz Ferit Aktuğ Sarp Bozkurt
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