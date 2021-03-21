Motive eden ödül

Tunacan Tuna, "Suni Teneffüs" ve "Klarnet" isimli teklileriyle 34.Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Ödül Töreni'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülüne layık görüldü. Tuna, bu ödülün kendisini dinleyiciye yeni ödüllü çalışmalar sunabilmek için teşvik edici bir etkisi olduğunu belirtti.

