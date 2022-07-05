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05 Temmuz 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 12:00:00

‘Kurtuluş Yolu' bu filmde

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Başrollerini Ümit Cem Şenol ve Ayşen İnci'nin paylaşacağı 'Kurtuluş Yolu' filminin hazırlıkları tamamlandı.

Başrollerini Ümit Cem Şenol ve Ayşen İnci'nin paylaşacağı 'Kurtuluş Yolu' filminin hazırlıkları tamamlandı. Yapımda Atatürk'ü canlandıracak olan Şenol, "Muhteşem bir senaryo bizleri bekliyor. İstanbul işgali ve Samsun'a çıkışı anlatıyoruz. Çok önemli danışmanlarımız oldu. Uzun süre çok sıkı çalışıp hazırlandık" dedi. Filmde Zübeyde Hanım'ı oynayacak olan İnci ise, "İş bana teklif edildikten sonra inanın uyuyamadım. Benim için müthiş bir gurur" dedi.

Etiketler : Ümit Cem Ümit Cem Şenol Ayşen İnci Kurtuluş Yolu
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