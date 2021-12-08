'Kripto'dan Ferrari çıktı

Eski futbolcu Barış Özbek önceki gün10 milyon lira değerindeki Ferrari Portofino model aracı ile görüntülendi. Özbek, Survivor yarışmasından kazandığı ücret ile kripto paraya yatırım yapıp, elde ettiği kâr ile Ferrari aracını satın aldı. Kariyerine hoca olarak devam etmek istediğini söyleyen Özbek, "Almanya-Türkiye arası gidip geliyordum. Survivor'dan sonra birkaç antrenörlük görüşmelerim oldu, hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.