Kolpaçino'nun yaşam koçu

Komedyen Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinin son filmi 'Kolpaçino 4'ün hazırlıkları devam ediyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Aşkım Kapışmak, 'Yaşam Koçu' karakteriyle yer alacak. Filmde, Şafak Sezer'in canlandırdığı Özgür karakteriyle, Kapışmak'ın hayat verdiği 'Yaşam Koçu'nun yolları talihsiz bir kazayla kesişecek. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Poll Films etiketli proje 24 Kasım'da vizyona girecek. Filmde, Özgür'ün önceki hikayelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.

