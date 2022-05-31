Kliniğe yatıyor

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, önceki gün Beşiktaş'ta görüntülendi. Son dönemde aldığı kilolardan dolayı rahatsız olduğunu belirten Sönmezer, tatil öncesi form tutmak için kliniğe yatacağını söyledi. Bir süredir diyet yaptığını ve 6 kilo verdiğini belirten Sönmezer, "Haziran'ın son haftası Bodrum'a gideceğim. Acilen kilo vermem lazım. Şimdiye kadar 6 kilo verdim. Önümüzdeki hafta kliniğe yatacağım. İki haftada kilolara veda etmeyi hedefliyorum" diye konuştu.