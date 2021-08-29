Kınanmaktan korkmuyorum

'Aşkın Tarifi' dizisinde rol alan Kadir Doğulu, kınanmaktan korkmadığını söylerken "Hatamla sev beni" dedi.

Geçtiğimiz aylarda bağırsak sendromu yaşayıp tedavi gören Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu, bir dergiye açıklamalarda bulundu. Dizide canlandırdığı Fırat karakteriyle ortak yönleri olduğunu söyleyen oyuncu, "Fırat da Kadir de bu kadar dışa dönük. Vicdanı arıyor. İnsanlarla yakınlaşıp kalp kırmak ya da kalbinin kırılmasından çekinmiyor çünkü doğru vicdanı arıyor ikisi de. Tamam, diyor, hata yapmış olabilirim ama hatamla sev beni. Çünkü seni her şeyinle sevebilme potansiyelim var benim, beni gör. Bu, güneyli insanlara, Anadolulu insanlara, bu coğrafyaya mahsus. İstanbul'da yok mesela, İstanbul uyanıklılık veriyor insana" dedi. Kınanmaktan korkmadığını dile getiren Doğulu, "Biri benim hakkımda ne düşünür diye değil de ben, o insanların ihtiyaçlarını karşılayabiliyor muyum ve bir aydınlığa vesile oluyor muyum diye bakıyorum" dedi.