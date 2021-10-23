Gran Canaria Swimm Week by Mc'nin davetlisi olarak İspanya'nın Kanarya Adaları'na giden Kerem Bürsin, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. En son ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan oyuncu, havalimanında hayranlarının sevgi gösterileri karşısında bir hayli duygulandı. Sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren Bürsin, '"Hepinizi seviyorum. İyi ki geldim. İyi ki varsınız" dedi.