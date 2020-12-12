12 Aralık 2020 Cumartesi 19:25:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 17:15:00
Kefaret'in güzel oyuncusu Nurgül Yeşilçay'ın set kahvaltısı böyle olur
'Kefaret' dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, setten zaman zaman fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.
Oyuncu, önceki gün sette yaptığı kahvaltıdan bir fotoğrafını yayımladı. Karavandaki kahvaltı rutinini yayımlayan Nurgül Yeşilçay, ‘’Karavanda da pişili mişili kahvaltı’’ yazdı.
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